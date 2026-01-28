Angine de Poitrine La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Angine de Poitrine

Angine de Poitrine en concert à La Mesón

Avec leur Mantra-rock dada-pythago-cubiste, les espiègles frères de Poitrine invitent à s’égarer dans un vortex de motifs sonores et visuels hypnotisants.



A priori asymétrique et dissonante, la musique de ces deux êtres aux grandes tronches incite surprenamment à la danse. Une fois assis sur de solides grooves de batterie, les enchevêtrements complexes de guitares microtonales prennent des airs festifs, le tout dans une exubérance typiquement rock’n’roll.



Après une première européenne remarquée aux Trans Musicales 2025, le fou duo québécois sera de retour en tournée en France en février 2026. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

English :

Angine de Poitrine in concert at La Mesón

