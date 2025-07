Anglars s’expose ! Anglars

le Chauffour route d’Aynac Anglars Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-03

2025-08-01

Venez découvrir les œuvres des artistes et habitants du village.

Sculpture, poterie, peinture, photo…

Vernissage le 1er août à 18h .

le Chauffour route d’Aynac Anglars 46120 Lot Occitanie +33 5 65 10 66 03

English :

Come and discover the works of local artists and residents.

Sculpture, pottery, painting, photography…

German :

Entdecken Sie die Werke von Künstlern und Bewohnern des Dorfes.

Skulpturen, Töpferei, Malerei, Fotografie…

Italiano :

Venite a scoprire le opere di artisti e residenti locali.

Scultura, ceramica, pittura, fotografia…

Espanol :

Venga a descubrir las obras de los artistas y residentes locales.

Escultura, cerámica, pintura, fotografía…

