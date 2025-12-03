ANGLE MORT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

ANGLE MORT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse mercredi 3 décembre 2025.

ANGLE MORT

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

Date(s) :

2025-12-03

1978

Lili et Octave nous décrivent la Cité du Chêne Pointu, à Clichy sous Bois, la résidence du standing des pauvres comme disait la mère de Lili.

Sous la forme d’un théâtre/concert, le récit souvent drôle et incisif nous rappelle une réalité sociale truculente où cohabitaient chaleureusement les différentes populations immigrées d’Afrique du Nord, d’Europe… les derniers instants d’une vie collective et solidaire avant le lent processus d’invisibilité des classes laborieuses. 13 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

1978

Lili and Octave describe the Cité du Chêne Pointu, in Clichy sous Bois, the poor people’s residence of standing as Lili’s mother used to say.

German :

1978

Lili und Octave beschreiben uns die Cité du Chêne Pointu in Clichy sous Bois, die Wohnanlage mit dem Standing der Armen , wie Lilis Mutter sagte.

Italiano :

1978

Lili e Octave descrivono la Cité du Chêne Pointu, a Clichy sous Bois, la casa dei poveri come diceva la madre di Lili.

Espanol :

1978

Lili y Octave describen la Cité du Chêne Pointu, en Clichy sous Bois, la casa de los pobres , como solía decir la madre de Lili.

L’événement ANGLE MORT Toulouse a été mis à jour le 2025-10-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE