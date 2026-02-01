ANGLETERRE VS IRLANDE TOURNOI DES 6 NATIONS CAFÉ SANDARAN Marignac
ANGLETERRE VS IRLANDE TOURNOI DES 6 NATIONS CAFÉ SANDARAN Marignac samedi 21 février 2026.
ANGLETERRE VS IRLANDE TOURNOI DES 6 NATIONS
CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Un des match les plus attendus du tournoi des 6 Nations !
Toujours sur grand écran au café sandaran ! Comme si vous y étiez. .
CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 07 73 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
One of the most eagerly awaited matches of the 6 Nations tournament!
L’événement ANGLETERRE VS IRLANDE TOURNOI DES 6 NATIONS Marignac a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE