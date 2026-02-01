ANGLETERRE VS IRLANDE TOURNOI DES 6 NATIONS CAFÉ SANDARAN Marignac

ANGLETERRE VS IRLANDE TOURNOI DES 6 NATIONS

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

Un des match les plus attendus du tournoi des 6 Nations !

Toujours sur grand écran au café sandaran ! Comme si vous y étiez. .

One of the most eagerly awaited matches of the 6 Nations tournament!

