La Ville de Péronne accueille l’orchestre de cuivres britanniques Anglia Brass pour un concert gratuit.

Le brass band Anglia Brass est un ensemble composé de musiciens de diverses formations musicales de l’Est de l’Angleterre. Une représentation à ne pas manquer !

4 Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00

English :

The Ville de Péronne welcomes the British brass band Anglia Brass for a free concert.

The Anglia Brass is an ensemble made up of musicians from various musical backgrounds in the East of England. A performance not to be missed!

German :

Die Stadt Péronne empfängt die britische Brass Band Anglia Brass für ein kostenloses Konzert.

Die Brassband Anglia Brass ist ein Ensemble, das sich aus Musikern verschiedener Musikformationen aus dem Osten Englands zusammensetzt. Diesen Auftritt sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Italiano :

La città di Péronne accoglie la brass band britannica Anglia Brass per un concerto gratuito.

L’Anglia Brass è un ensemble composto da musicisti di varia estrazione musicale provenienti dall’Inghilterra orientale. Un’esibizione da non perdere!

Espanol :

La ciudad de Péronne acoge a la banda británica Anglia Brass para un concierto gratuito.

Anglia Brass es un conjunto formado por músicos de diversos orígenes procedentes del este de Inglaterra. Una actuación que no se puede perder

L’événement Anglia Brass Péronne a été mis à jour le 2025-10-11 par OT HAUTE SOMME PERONNE