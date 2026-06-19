Informations pratiques

Ver-sur-Mer

Anglo-French Apéros au Mémorial britannique Ver-sur-Mer –

13 Avenue Paul Poret Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-09-11

Rencontres conviviales franco-britanniques autour d’un apéritif, alternant conversation en français et en anglais, au British Normandy Memorial.

Le British Normandy Memorial de Ver-sur-Mer accueille des soirées Anglo-French Apéros , organisées par Learn English with Natacha en partenariat avec le Mémorial. Ces rencontres proposent un format d’échange convivial alternant 30 minutes de conversation en français et 30 minutes en anglais, répété deux fois au cours de la soirée, afin de permettre à chacun de pratiquer et de progresser dans la langue de son choix.

Le tarif de 16€ par personne comprend une boisson et des amuses-bouches. .

13 Avenue Paul Poret Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie natdelsinne@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Anglo-French Apéros au Mémorial britannique Ver-sur-Mer –

Friendly Franco-British get-togethers over drinks, with conversation alternating between French and English, at the British Normandy Memorial.

L’événement Anglo-French Apéros au Mémorial britannique Ver-sur-Mer – Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Gold Beach