Angoulême se livre Espace Franquin Angoulême

Angoulême se livre

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Le salon du livre Angoulême se livre aura lieu les 17, 18 et 19 octobre 2025 à l’Espace Franquin et à la Chambre de commerce et d’industrie de la Charente.

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

The « Angoulême se livre » book fair will take place on October 17, 18 and 19, 2025 at Espace Franquin and the Charente Chamber of Commerce and Industry.

German :

Die Buchmesse « Angoulême se livre » findet am 17., 18. und 19. Oktober 2025 im Espace Franquin und in der Industrie- und Handelskammer der Charente statt.

Italiano :

La fiera del libro « Angoulême se livre » si terrà il 17, 18 e 19 ottobre 2025 presso l’Espace Franquin e la Camera di Commercio e Industria della Charente.

Espanol :

La feria del libro « Angoulême se livre » se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025 en el Espace Franquin y la Cámara de Comercio e Industria de Charente.

