Angoulême Tattoo Show 4 Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Salon international de tatoueurs à l’espace Carat. Plongez dans l’univers du Tattoo le temps d’un week-end, vous y trouverez 70 tatoueurs internationaux.
Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine angoulemetattooshow@gmail.com
English :
International tattoo show at Espace Carat. Immerse yourself in the world of tattooing for a weekend, with 70 international tattoo artists.
L’événement Angoulême Tattoo Show 4 L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême