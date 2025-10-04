Anguillade et soirée Années 80 Soustons

Anguillade et soirée Années 80 Soustons samedi 4 octobre 2025.

Anguillade et soirée Années 80

Salle A Noste Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Réservation obligatoire avant le 28 septembre

Une boisson offerte à toute personne déguisée !

Menu adulte 25€

Garbure + Anguilles • Entrecôte + Frites • Dessert + Café

Menu enfants 8€

Nuggets • Frites • Glace • Boisson

Le SCS FC vous donne rendez-vous pour son incontournable Soirée Années 80 Anguillade !

Secteur Soustons 06 81 95 31 17

Secteur St Geours 06 61 90 14 47

Ambiance garantie, sortez vos plus beaux looks rétro et réservez vite votre place ! .

Salle A Noste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 90 14 47

English : Anguillade et soirée Années 80

Reservations required before November 10

Adult menu: garbure + eel rib steak + French fries dessert + coffee

Children’s menu: lomo frites + ice cream and drinks

German : Anguillade et soirée Années 80

Nur mit Reservierung vor dem 10. November

Menü für Erwachsene: Garbure + Aal -Entrecôte + Pommes frites Dessert + Kaffee

Kindermenü: Lomo mit Pommes frites + Eis und Getränke

Italiano :

Da prenotare entro il 28 settembre

Un drink gratuito per tutti coloro che si vestono in maschera!

Menu adulti 25?

Garbure + Anguille ? Costata di manzo + patatine fritte ? Dessert + Caffè

Menu bambini 8?

Nuggets ? Patatine fritte? Gelato ? Bevanda

Espanol : Anguillade et soirée Années 80

Sólo con reserva antes del 10 de noviembre

Menú adulto: garbure + anguilas lomo con patatas fritas postre + café

Menú infantil: lomo con patatas fritas + helado y bebidas

L’événement Anguillade et soirée Années 80 Soustons a été mis à jour le 2025-09-10 par OTI LAS