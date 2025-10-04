Anguillade et soirée Années 80 Soustons
Anguillade et soirée Années 80 Soustons samedi 4 octobre 2025.
Anguillade et soirée Années 80
Salle A Noste Soustons Landes
Réservation obligatoire avant le 28 septembre
Une boisson offerte à toute personne déguisée !
Menu adulte 25€
Garbure + Anguilles • Entrecôte + Frites • Dessert + Café
Menu enfants 8€
Nuggets • Frites • Glace • Boisson
Le SCS FC vous donne rendez-vous pour son incontournable Soirée Années 80 Anguillade !
Secteur Soustons 06 81 95 31 17
Secteur St Geours 06 61 90 14 47
Ambiance garantie, sortez vos plus beaux looks rétro et réservez vite votre place ! .
Salle A Noste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 90 14 47
English : Anguillade et soirée Années 80
Reservations required before November 10
Adult menu: garbure + eel rib steak + French fries dessert + coffee
Children’s menu: lomo frites + ice cream and drinks
German : Anguillade et soirée Années 80
Nur mit Reservierung vor dem 10. November
Menü für Erwachsene: Garbure + Aal -Entrecôte + Pommes frites Dessert + Kaffee
Kindermenü: Lomo mit Pommes frites + Eis und Getränke
Italiano :
Da prenotare entro il 28 settembre
Un drink gratuito per tutti coloro che si vestono in maschera!
Menu adulti 25?
Garbure + Anguille ? Costata di manzo + patatine fritte ? Dessert + Caffè
Menu bambini 8?
Nuggets ? Patatine fritte? Gelato ? Bevanda
Espanol : Anguillade et soirée Années 80
Sólo con reserva antes del 10 de noviembre
Menú adulto: garbure + anguilas lomo con patatas fritas postre + café
Menú infantil: lomo con patatas fritas + helado y bebidas
