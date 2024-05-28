Anhell69 – Avant-première régionale + Rencontre Cinéma La Lanterne Bègles

Anhell69 – Avant-première régionale + Rencontre Cinéma La Lanterne Bègles mardi 28 mai 2024.

Anhell69 – Avant-première régionale + Rencontre Mardi 28 mai 2024, 20h45 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Début : 2024-05-28T20:45:00 – 2024-05-28T22:30:00

Le film

Un corbillard sillonne les rues de Medellín, tandis qu’un jeune réalisateur raconte son histoire dans cette ville marquée par les conflits, la violence et les paradoxes. Il se souvient de son enfance, de sa rencontre avec le cinéma d’auteur de son pays et de la découverte de sa sexualité. Il tente ensuite de réaliser son premier film, une fiction sur une secte de fantômes. Le casting se fait au sein de la jeunesse queer de Medellín, mais l’acteur principal meurt d’une overdose, à l’âge de 21 ans. Alors que le réalisateur voit disparaître d’autres amis, ANHELL69 explore les craintes, les doutes et les rêves d’une génération anéantie, et la lutte pour continuer à faire du cinéma.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance suivie d’une rencontre en présence de David Hurst, producteur, et Alejandro Hincapié, protagoniste du film.

Séance organisée avec le soutien d’ALCA et de CINA. cinéma bègles