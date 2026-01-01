Anide, Le Soleil Englouti Galerie Prima Paris

La Galerie Prima présente, du 29 janvier au 28 février 2026, Le Soleil Englouti, une exposition de l’artiste Anide. Il existe autant de mondes vécus qu’il existe de consciences pour les habiter. La réalité n’existe jamais sous une seule forme. Constamment, elle se meut, se métamorphose au gré des individus, des époques et des cultures. Néanmoins, au coeur de ces infinis possibles apparaissent des récurrences, des carrefours inévitables, des « patterns » que l’on retrouve encore et encore. Ils habitent nos histoires intimes comme les récits collectifs et nourrissent, depuis la nuit des temps, les mythologies, les religions, les sciences et les arts. Ils sont des guides qui nous rappellent que le monde à des lois qui le dépassent, celles de la nature elle-même.

Dans sa nouvelle exposition à la Galerie Prima, Anide (né en 1994, vit et travaille à Paris) s’empare d’un de ces motifs fondamentaux : l’image du Soleil Englouti. On la retrouve dans les mythes anciens où le Soleil descend chaque nuit dans le monde souterrain avant de renaître à l’aube ; avalé par un monstre, voilé par une éclipse, sacrifié pour que le cycle se poursuive. Sur le plan symbolique, cette image renvoie, chez Carl Gustav Jung, à une phase de retrait de la conscience : une immersion de l’ego dans l’inconscient, nécessaire au processus d’individuation. L’alchimie, dans sa philosophie, parle du Lion Vert qui dévore le Soleil : la matière brute absorbant la lumière pour la transmuter. La physique contemporaine quant à elle révèle que les étoiles meurent pour engendrer les éléments de la vie, que la lumière naît de l’effondrement, que l’engloutissement n’est jamais un vide mais une transformation extrême. A travers Kondratiev, Van Gennep ou Turner par exemples, les sciences économiques et sociales décrivent, elles aussi, des cycles de destruction et de recomposition où tout ordre nouveau surgit de la ruine de l’ancien. En ce sens, Le Soleil Englouti est plus qu’une image, il désigne une structure universelle des processus de transformation où aucune création ne s’opère sans perte, aucune naissance sans traversée de l’ombre.

Anide explore à travers sa peinture cet instant de bascule, cet entre-deux fragile, suspendu, où les repères vacillent. Ni jour, ni nuit. Ni mort, ni renaissance. Un temps d’attente, de silence, de densité. Chaque tableau est né d’une intuition, sans esquisse au préalable. Ici, Les couleurs deviennent des atmosphères, les dilutions des jeux de lumière et les effacements des invitations à explorer les dessous de la matière. Les formes surgissent puis se dissolvent et la peinture devient alors un espace liminal. Avec son travail, l’artiste nous invite à explorer cet état entre deux mondes. Car après tout, ne serait-ce pas le lieu le plus sincère de notre condition humaine ? Celui où l’on accepte de ne pas savoir ce qui vient, où l’on consent à la transformation sans en maîtriser l’issue.

Pour cette exposition, l’artiste étend sa démarche au-delà du mur. L’espace lui-même se fait traverser. Le sol obscur sur lequel le visiteur avance renforce la sensation d’entrer dans une zone intérieure, presque initiatique. Pour le vernissage, une bande sonore conçue par l’artiste accompagne l’arrivée dans l’exposition, installant un climat méditatif, comme si l’on entrait dans une phase nocturne avant un possible retour de l’aube.

Au-delà de son aspect plastique et philosophique, l’exposition ouvre une réflexion sur notre époque. Là où les visions anciennes intégraient l’idée du cycle, notre imaginaire contemporain tend à refuser la dissolution. Les récits trans-humanistes par exemple, dans leurs formes les plus radicales, envisagent la mort comme un bug à corriger, la finitude comme une imperfection technique et le corps comme un prototype améliorable. Ce glissement marque un changement profond : on passe d’un monde structuré par l’alternance des phases à un modèle de croissance continue.

Les peintures d’Anide invitent à accueillir l’incertitude, elles laissent affleurer des formes instables, jamais fixées. Rien n’y est définitif. Chaque image semble retenue dans un état de transition, comme un soleil encore couvert mais déjà prêt à revenir. Avec Le Soleil Englouti, Anide propose tant une traversée intérieure qu’un voyage dans un archétype universel qui rappelle que ce qui s’efface n’est pas toujours une perte, mais souvent la condition même de ce qui naît.

À propos d’Anide

Anide (né en 1994 à Chambéry, vit et travaille à Paris) développe une peinture où l’abstraction et la figuration se rencontrent dans un dialogue intime. Après ses études à Lyon, il y fait une rencontre déterminante au Studio H13, lieu dédié aux cultures alternatives et émergentes, avant de s’installer à Londres, où il est marqué par la scène queer-punk, la photographie et le surréalisme.

Aujourd’hui à Paris, il poursuit une recherche picturale nourrie de mythologie, de philosophie antique, de psychologie jungienne et de poésie contemporaine. Travaillant sans esquisse, il laisse formes et figures apparaître puis se dissoudre dans un mouvement d’improvisation. Par un jeu de recouvrement et d’effacement, il révèle des présences voilées, des symboles enfouis, des traces d’humanité.

« L’essence du travail d’Anide semble se cacher comme des fantômes derrière le rideau de notre conscience. » Moritz Wassmuth

À propos de la galerie Prima

Automne 2024. Après 10 ans de collaboration, Laetitia Ferrer et Sebastien Borderie ouvrent leur première galerie : Prima. Prima pour « premier » : le premier achat, la première œuvre, parfois même la première exposition. Tout naît du désir de soutenir la création, d’accompagner l’émergence d’artistes contemporains et de favoriser l’éclosion de nouvelles vocations de collectionneurs.

Exposition du 29 janvier au 28 février 2026

Galerie Prima, 13 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3e

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 28 février 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

mardi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-28T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T11:00:00+02:00_2026-01-29T19:00:00+02:00;2026-01-30T11:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-03T14:00:00+02:00_2026-02-03T19:00:00+02:00;2026-02-04T11:00:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T11:00:00+02:00_2026-02-05T19:00:00+02:00;2026-02-06T11:00:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T11:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-10T14:00:00+02:00_2026-02-10T19:00:00+02:00;2026-02-11T11:00:00+02:00_2026-02-11T19:00:00+02:00;2026-02-12T11:00:00+02:00_2026-02-12T19:00:00+02:00;2026-02-13T11:00:00+02:00_2026-02-13T19:00:00+02:00;2026-02-14T11:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-17T14:00:00+02:00_2026-02-17T19:00:00+02:00;2026-02-18T11:00:00+02:00_2026-02-18T19:00:00+02:00;2026-02-19T11:00:00+02:00_2026-02-19T19:00:00+02:00;2026-02-20T11:00:00+02:00_2026-02-20T19:00:00+02:00;2026-02-21T11:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T19:00:00+02:00;2026-02-25T11:00:00+02:00_2026-02-25T19:00:00+02:00;2026-02-26T11:00:00+02:00_2026-02-26T19:00:00+02:00;2026-02-27T11:00:00+02:00_2026-02-27T19:00:00+02:00;2026-02-28T11:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00

Galerie Prima 13, rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris



Afficher la carte du lieu Galerie Prima et trouvez le meilleur itinéraire

