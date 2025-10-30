ANIKA – TTSSFU – AUA – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

ANIKA – TTSSFU – AUA Début : 2025-10-30 à 20:00. Tarif : – euros.

ANIKA entremêle dub, post-punk et musique psyché, avec des ombres de drum’n’bass et une forte emphase sur la voix. Cette ancienne journaliste s’est fait un nom dans la musique électronique, avec ses collages sonores expérimentaux, ses textes et ses performances live. Elle a percé en 2010 avec la sortie de son album culte Anika (Stones Throw /Invada), qu’elle a enregistré avec le groupe de Bristol Beak>, une aventure totalement imprévue qui a marqué le début de son exploration dans les champs de la musique, le cinéma et la poésie.TTSSFU — alias Tasmin Nicole Stephens de Manchester — crée d’immenses mondes atmosphériques en utilisant uniquement GarageBand dans sa chambre. Cette artiste shoegaze DIY mêle habilement l’étrangeté de The Cure aux tempos rapides de The Strokes et The Drums, comme en témoigne son nouvel EP Me, Jed and Andy, qu’elle a elle-même produit, mixé et masterisé. Cet EP inclut le premier single sur Partisan Records, Studio 54.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63