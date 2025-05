Anim’ en terrasse – Le Marigny Lunéville, 23 mai 2025 19:00, Lunéville.

Meurthe-et-Moselle

Anim’ en terrasse Le Marigny 56 Avenue Volaire Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-05-23

2025-06-06

2025-06-27

2025-07-11

2025-09-05

Concert gratuit, offert par la Ville

_ du 23 mai au 05 septembre 2025Tout public

.

Le Marigny 56 Avenue Volaire

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

English :

Free concert, offered by the City

_ from May 23 to September 05, 2025

German :

Kostenloses Konzert, das von der Stadt angeboten wird

_ vom 23. Mai bis 05. September 2025

Italiano :

Concerto gratuito, offerto dalla Città

dal 23 maggio al 05 settembre 2025

Espanol :

Concierto gratuito, ofrecido por la Ciudad

_ del 23 de mayo al 05 de septiembre de 2025

L’événement Anim’ en terrasse Lunéville a été mis à jour le 2025-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS