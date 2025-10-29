Anim’ tes vacances d’automne Le rendez-vous des artistes Senonches

Anim’ tes vacances d’automne Le rendez-vous des artistes Senonches mercredi 29 octobre 2025.

Anim’ tes vacances d’automne Le rendez-vous des artistes

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Avec les couleurs de Dame Nature, ils réaliseront une œuvre d’art dans le repère des artistes, en forêt. Munis d’éléments naturels, ils laisseront parler leur imagination pour faire émerger une exposition de formes, de couleurs dans l’esprit du Land Art. Réservation pour 6/ 12 ans, goûter compris

Les enfants composeront avec les couleurs de Dame Nature en réalisant une œuvre d’art dans le repère des artistes, situé en forêt. Munis d’éléments naturels, ils laisseront parler leur imagination pour faire émerger une exposition de formes et de couleurs, dans l’esprit du Land Art. Sur réservation pour 6/ 12 ans, goûter compris 5 .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

English :

Using Mother Nature’s colors, they’ll create a work of art in the artist’s lair in the forest. Armed with natural elements, they’ll let their imaginations run wild as they create an exhibition of shapes and colors in the spirit of Land Art. Reservation required for 6/12 year-olds, snack included

German :

Mit den Farben von Mutter Natur werden sie ein Kunstwerk in der Künstlerhütte im Wald erschaffen. Ausgestattet mit natürlichen Elementen lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf, um eine Ausstellung von Formen und Farben im Sinne der Land Art entstehen zu lassen. Reservierung für 6-12 Jahre, inkl. Snack

Italiano :

Utilizzando i colori di Madre Natura, creeranno un’opera d’arte nella tana degli artisti nel bosco. Utilizzando elementi naturali, daranno sfogo alla loro immaginazione per creare una mostra di forme e colori nello spirito della Land Art. Prenotazioni per bambini di 6/12 anni, merenda inclusa

Espanol :

Utilizando los colores de la madre naturaleza, crearán una obra de arte en la guarida de los artistas en el bosque. Utilizando elementos naturales, dejarán volar su imaginación para crear una exposición de formas y colores en el espíritu del Land Art. Reservas para 6/12 años, merienda incluida

L’événement Anim’ tes vacances d’automne Le rendez-vous des artistes Senonches a été mis à jour le 2025-10-06 par OTs DU PERCHE