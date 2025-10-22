Anim’ tes vacances d’automne Trésors d’automne Senonches

Anim’ tes vacances d’automne Trésors d’automne

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Chaussez vos bottes, votre ciré et partez à la découverte des trésors de l’automne ! Relevez les défis en petits groupes, aiguisez vos sens et réalisez un bricolage de saison avec les éléments glanés. Sur réservation pour 6/ 12 ans, goûter compris

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

English :

Put on your boots and raincoat and set off to discover the treasures of autumn! Challenge yourselves in small groups, sharpen your senses and create a seasonal craft using the elements you’ve gleaned. Reservations required for 6/12 year-olds, snack included

German :

Ziehen Sie Ihre Stiefel und Ihr Ölzeug an und machen Sie sich auf den Weg, um die Schätze des Herbstes zu entdecken! Stellen Sie sich in kleinen Gruppen den Herausforderungen, schärfen Sie Ihre Sinne und basteln Sie mit den gesammelten Elementen eine saisonale Bastelei. Reservierung für 6-12 Jahre, inklusive Snacks

Italiano :

Indossate stivali e impermeabile e partite alla scoperta dei tesori dell’autunno! Affrontate le sfide in piccoli gruppi, acuite i vostri sensi e realizzate un’attività stagionale con gli elementi raccolti. Prenotazione obbligatoria per bambini di 6/12 anni, merenda inclusa

Espanol :

Ponte las botas y el chubasquero y sal a descubrir los tesoros del otoño Acepta los retos en pequeños grupos, agudiza tus sentidos y haz una manualidad de temporada con los elementos que hayas recogido. Reserva previa para niños de 6/12 años, merienda incluida

