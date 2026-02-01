Anim tes Vacances Senonches

Anim tes Vacances

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Le château vous propose des animations pour les enfants les mercredis des vacances . Vous souhaitez en apprendre davantage sur les animaux du sol et leurs rôles, rendez-vous les mercredis 18 Février et 4 Mars. Si vous vous sentez une âme de bâtisseur du moyen âge, rendez-vous le 25 Février.

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

English :

The château offers activities for children on Wednesdays during the vacations. If you’d like to learn more about the animals of the soil and their roles, join us on Wednesdays February 18 and March 4. If you’re feeling like a medieval builder, join us on February 25.

