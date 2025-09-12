Anim’ & vous atelier cosmétiques DIY MJC Lamballe-Armor
vendredi 12 septembre 2025.
Anim’ & vous atelier cosmétiques DIY
MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-12 15:00:00
fin : 2025-11-12 17:30:00
2025-09-12
Envie de fabriquer vos propres cosmétiques ? Grâce à cet atelier, on vous expliquera tout pour fabriquer votre baume à lèvre ainsi que votre déodorant !
Avec Ingrid de la Biocoop et Alexia de la Maison de la Jeunesse et de la Culture.
Parent/enfant à partir de 6 ans .
MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 86 00 74
