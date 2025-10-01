Anim’& vous my yoga stories Salle des fêtes Erquy
Anim’& vous my yoga stories Salle des fêtes Erquy mercredi 1 octobre 2025.
Anim’& vous my yoga stories
Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-10-01 12:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Et si vous écoutiez des histoires en faisant un petit peu de yoga ? Le petit plus les histoires seront en anglais ! (Pas de panique, le niveau est très facile). N’oubliez pas votre tapis.
Avec Emelia Triplet de l’association Rêv’Inventer
Pour les parents et les enfants
Groupe 3-6 ans de 10h15 à 11h
Groupe 7-11 ans de 11h15 à 12h .
Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 86 00 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Anim’& vous my yoga stories Erquy a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André