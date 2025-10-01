Anim’& vous my yoga stories Salle des fêtes Erquy

Anim’& vous my yoga stories Salle des fêtes Erquy mercredi 1 octobre 2025.

Anim’& vous my yoga stories

Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-01 12:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Et si vous écoutiez des histoires en faisant un petit peu de yoga ? Le petit plus les histoires seront en anglais ! (Pas de panique, le niveau est très facile). N’oubliez pas votre tapis.

Avec Emelia Triplet de l’association Rêv’Inventer

Pour les parents et les enfants

Groupe 3-6 ans de 10h15 à 11h

Groupe 7-11 ans de 11h15 à 12h .

Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 86 00 74

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Anim’& vous my yoga stories Erquy a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André