Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

ANIMA – CHORÉGRAPHIES PASTORALES

Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une chorégraphie pastorale à ciel ouvert, où humains, animaux et paysages composent ensemble une œuvre vivante et éphémère.

Avec ANIMA – chorégraphies pastorales, le Théâtre du Centaure invite le public à vivre une expérience artistique en plein paysage.

Une chorégraphie pastorale à ciel ouvert, où humains, animaux et paysages composent ensemble une œuvre vivante et éphémère.

Avec ANIMA – chorégraphies pastorales, le Théâtre du Centaure invite le public à vivre une expérience artistique en plein paysage.

À La Condamine, une Centauresse, des chevaux, un troupeau de vaches tarentaises, des éleveur·euses et habitant·es se mettent en mouvement. Ensemble, humain·es, animaux et paysage composent une œuvre vivante, collective et éphémère. Le causse devient scène ; les déplacements du troupeau dessinent peu à peu un tableau à ciel ouvert.

À la croisée de la balade, de la danse pastorale et du land art, ANIMA nous invite à regarder autrement les animaux, les savoir-faire et les gestes qui façonnent le territoire. Une proposition sensible qui interroge les liens entre les êtres vivant·es et les paysages qu’ils et elles habitent.

Un moment poétique, simple et rare, à partager en plein air, au cœur du causse Méjean.

INFORMATIONS PRATIQUES

Une marche d’approche d’environ vingt minutes précédera la représentation.

À l’issue du spectacle, le public pourra prolonger l’expérience à l’occasion d’une rencontre avec les animaux et d’un temps convivial au lieu de résidence Les Lisières, à La Condamine. .

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 81 marion.aigouy@scenescroisees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An open-air pastoral choreography, where humans, animals, and landscapes come together to create a living, ephemeral work of art.

With ANIMA—pastoral choreographies, the Théâtre du Centaure invites the audience to enjoy an artistic experience in the heart of the landscape.

L’événement ANIMA – CHORÉGRAPHIES PASTORALES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-09-09 par Conseil Départemental