ANIMA FESTIVAL DE MUSIQUES SACRÉES Montpellier

ANIMA FESTIVAL DE MUSIQUES SACRÉES

2 Place Pétrarque Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-01

Ne manquez pas le festival de musiques sacrées Anima du 01 au 15 novembre 2025 !

Ce rendez-vous depuis 25 ans, devenu incontournable, célèbre la rencontre entre les traditions spirituelles du monde à travers la musique, vecteur d’unité et d’espérance.

Ne manquez pas le festival de musiques sacrées Anima du 01 au 15 novembre 2025 !

Ce rendez-vous depuis 25 ans, devenu incontournable, célèbre la rencontre entre les traditions spirituelles du monde à travers la musique, vecteur d’unité et d’espérance.

Programme du festival

01/11 Montpellier Ensemble InChorus

07/11 Montpellier Trio La Soubirane

08/11 Montpellier Ensemble Rosas

09/11 Sauve Ensemble Conspectus

14/11 Castelnau-le-Lez Canticum Novum

15/11 Sète Trio Zénaïde

Sur réservation .

2 Place Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 14 10 chretiensetcultures@gmail.com

English :

Don’t miss the Anima festival of sacred music from November 01 to 15, 2025!

Now in its 25th year, this not-to-be-missed event celebrates the encounter between the world?s spiritual traditions through music, a vehicle for unity and hope.

German :

Verpassen Sie nicht das Anima-Festival für heilige Musik vom 01. bis 15. November 2025!

Dieses seit 25 Jahren stattfindende und mittlerweile unumgängliche Treffen feiert die Begegnung zwischen den spirituellen Traditionen der Welt durch die Musik als Vektor der Einheit und der Hoffnung.

Italiano :

Non perdetevi il festival di musica sacra Anima dall’1 al 15 novembre 2025!

Giunto alla sua 25ª edizione, questo evento imperdibile celebra l’incontro delle tradizioni spirituali del mondo attraverso la musica, veicolo di unità e speranza.

Espanol :

No se pierda el festival de música sacra Anima, del 1 al 15 de noviembre de 2025

En su 25ª edición, esta cita ineludible celebra el encuentro de las tradiciones espirituales del mundo a través de la música, vehículo de unidad y esperanza.

L’événement ANIMA FESTIVAL DE MUSIQUES SACRÉES Montpellier a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT MONTPELLIER