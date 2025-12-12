ANIMA-FILM: le château ambulant SALLE DES FETES Épinac
ANIMA-FILM: le château ambulant SALLE DES FETES Épinac vendredi 13 février 2026.
ANIMA-FILM: le château ambulant
SALLE DES FETES Place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire
Début : 2026-02-13 14:30:00
Gratuit
Découvrez une projection et une animation autour du film. Comprendre les secrets de fabrication, la création des personnages et bien plus…
Nous finissons par des lots à gagner et un moment de convivialité! .
SALLE DES FETES Place Charles de Gaulle Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 25 76 79
