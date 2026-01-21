ANIMA-FILM: le château ambulant SALLE DES FETES Saint-Eugène
ANIMA-FILM: le château ambulant SALLE DES FETES Saint-Eugène vendredi 17 avril 2026.
ANIMA-FILM: le château ambulant
SALLE DES FETES 1 rue de la forge Saint-Eugène Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Découvrez une projection et une animation autour du film. Comprendre les secrets de fabrication, la création des personnages et bien plus…
Nous finissons par des lots à gagner et un moment de convivialité! .
SALLE DES FETES 1 rue de la forge Saint-Eugène 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 25 76 79
English : ANIMA-FILM: le château ambulant
