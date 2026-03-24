ANIM’A HUM! Dialogue de Source au CLAB CLAB Jardin-verger Conservatoire D’ASSAT Assat

ANIM’A HUM! Dialogue de Source au CLAB

CLAB Jardin-verger Conservatoire D’ASSAT 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Sieste musicale dans le JARDIN REMARQUABLE d’Assat PAR THIERRY MOINET.

En combinant sur 3 platines vinyle des sources minimalistes, je souhaite proposer un espace inouï, pouvant explorer des formes allant du paysage contemplatif aux collages sonores les plus singuliers, télescopant avec gourmandise des enregistrements n’ayant jamais été produits pour se rencontrer.

Le tout dans le remarquable Jardin-Verger d’Assat!

PROGRAMME COMPLET DU MES BIARNÉS https://www.calameo.com/read/008180610bc8fe5adc80a .

CLAB Jardin-verger Conservatoire D’ASSAT 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com

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English : ANIM’A HUM! Dialogue de Source au CLAB

L’événement ANIM’A HUM! Dialogue de Source au CLAB Assat a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay