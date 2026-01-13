Anima Piano Duo – Romantisme à quatre mains Église Saint-Merry Paris

Anima Piano duo

La rencontre de deux pianistes, à l’écoute l’un de l’autre, qui se sont découvert une sensibilité artistique commune : ainsi a vu le jour Anima Piano Duo, voué au répertoire pour piano à quatre mains et pour deux pianos. Au gré des partitions originales, transcriptions, arrangements, le duo explore les styles, traverse les époques, dans une harmonie interprétative qui donne tout leur éclat à la richesse et l’authenticité de la musique écrite pour cette formation. Virtuosité et toucher subtil génèrent une musicalité brillante toute entière au service du chant et de l’émotion. Après s’être imprégnés de la culture pianistique française, Galina Lagresle et Florent Darcourt-Lézat ont parfait leurs études musicales en Suisse, à la Haute Ecole de Musique de Genève, où ils ont tous les deux suivi l’enseignement de Dominique Weber. L’identité artistique et musicale des deux pianistes en porte la marque, jusque dans la complicité esthétique du duo. Galina Lagresle a par ailleurs étudié avec Sandra Chamoux au CRR de Grenoble, Christine Fonlupt au CRR de Saint-Maur, Olivier Gardon au CRR de Paris et Jean Saulnier à la Faculté de Musique de Montréal (Canada). Florent Darcourt-Lézat a eu comme professeur Judy Chin, Brigitte Bouthinon-Dumas et Billy Eidi, au CRR de Paris, ainsi que Gisèle Magnan en enseignement privé.Attaché à transmettre tout un patrimoine de valeurs acquises, le duo inclut dans ses activités l’enseignement du piano et de la musique d’ensemble. Galina est professeure à l’Ecole de Musique de Lausanne (EML), Florent au Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théatre (CPMDT) de Genève. Le duo se produit à travers diverses saisons musicales et festivals, en France et en Suisse.

Anima Piano Duo propose un récital de piano à quatre mains dans lequel il interprète des oeuvres romantiques germaniques.

Le dimanche 01 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

