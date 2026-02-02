Anima | Spectacle de feux rue de l’église Cherves-Richemont
Anima | Spectacle de feux rue de l’église Cherves-Richemont samedi 18 avril 2026.
Anima | Spectacle de feux
rue de l’église Clos du Presbytère Cherves-Richemont Charente
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 21:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Anima spectacle de feux.
.
rue de l’église Clos du Presbytère Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 25 69 labaca@valdecognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Anima | Fire show
Anima fire show.
L’événement Anima | Spectacle de feux Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac