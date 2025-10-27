Ánima, une ode à la femme TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 20:30 – 21:40

Gratuit : non payant Tarif plein 15€Tarif réduit 11€ Tout public

Ánima est né de la rencontre de 3 artistes : Johanna Reyjasse (chanteuse soul/gospel), Laura la Mori (danseuse flamenca) et Clémentine Badénès (comédienne/poète). Leur rencontre est une évidence : chacune porte en elle le désir d’œuvrer pour les droits des femmes, de conjuguer leurs archétypes et leurs nuances, d’exprimer – par l’alliance de leurs arts – leur multiplicité d’être.Ensemble, elles célèbrent la nature libre et sauvage des femmes.Le fil rouge d’Ánima est à la fois le souffle vital et l’archétype de la Femme Sauvage – que l’on retrouve dans l’oeuvre de Clara Pinkola Estés – et autour d’elle, les multiples figures du féminin : un propos engagé qui invite à revisiter la place et le rôle des femmes dans l’Histoire, l’art, la culture, la société, la science et la spiritualité.Rendre hommage aux femmes de l’Histoire qui ont été oubliées ou invisibilisées, et mettre en lumière celles qui participent aujourd’hui à construire un nouveau monde.Donner à voir – « para vida, pour la vraie vie » – ce qui se joue de puissance et de joie quand les femmes s’autorisent à être libres et à œuvrer ensemble.Ecrit et interprété par Laura La mori, Clémentine Badenes et Johanna Reyjasse

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 http://www.theatre.com