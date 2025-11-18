Ánima, une ode à la femme TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Ánima, une ode à la femme 12 et 13 décembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T21:40:00

Fin : 2025-12-13T20:30:00 – 2025-12-13T21:40:00

Ánima est né de la rencontre de 3 artistes : Johanna Reyjasse (chanteuse soul/gospel), Laura la Mori (danseuse flamenca) et Clémentine Badénès (comédienne/poète). Leur rencontre est une évidence : chacune porte en elle le désir d’œuvrer pour les droits des femmes, de conjuguer leurs archétypes et leurs nuances, d’exprimer – par l’alliance de leurs arts – leur multiplicité d’être.

Ensemble, elles célèbrent la nature libre et sauvage des femmes.

Le fil rouge d’Ánima est à la fois le souffle vital et l’archétype de la Femme Sauvage – que l’on retrouve dans l’oeuvre de Clara Pinkola Estés – et autour d’elle, les multiples figures du féminin : un propos engagé qui invite à revisiter la place et le rôle des femmes dans l’Histoire, l’art, la culture, la société, la science et la spiritualité.

Rendre hommage aux femmes de l’Histoire qui ont été oubliées ou invisibilisées, et mettre en lumière celles qui participent aujourd’hui à construire un nouveau monde.

Donner à voir – « para vida, pour la vraie vie » – ce qui se joue de puissance et de joie quand les femmes s’autorisent à être libres et à œuvrer ensemble.

Ecrit et interprété par Laura La mori, Clémentine Badenes et Johanna Reyjasse

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240121228 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.theatre.com »}]

Un propos engagé qui invite à revisiter la place et le rôle des femmes dans l’Histoire, l’art, la culture, la société, la science et la spiritualité. féminisme art