Anim’Ados Boulevard Albert Einstein Pierrelatte
mercredi 14 octobre 2026 · Boulevard Albert Einstein · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Anim’Ados
Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 16:00:00
fin : 2026-11-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-04
Et si les adolescents participaient au choix des livres de la bibliothèque ? La bibliothèque offre aux jeunes la possibilité de choisir de nouveaux livres pour le rayon « ados » lors d’une visite à la librairie indépendante Le Roi Lire, à Pierrelatte.
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Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
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English :
What if teens helped choose the books for the library? The library is giving young people the chance to choose new books for the “Teens” section during a visit to the independent bookstore Le Roi Lire in Pierrelatte.
L’événement Anim’Ados Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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