Anim’Ados Boulevard Albert Einstein Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Anim’Ados

Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 16:00:00

fin : 2026-11-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-11-04

Et si les adolescents participaient au choix des livres de la bibliothèque ? La bibliothèque offre aux jeunes la possibilité de choisir de nouveaux livres pour le rayon « ados » lors d’une visite à la librairie indépendante Le Roi Lire, à Pierrelatte.

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Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

What if teens helped choose the books for the library? The library is giving young people the chance to choose new books for the “Teens” section during a visit to the independent bookstore Le Roi Lire in Pierrelatte.

L’événement Anim’Ados Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence