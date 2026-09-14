Animal Hôtel Rochegude Albi

Informations pratiques

Exposition sur l’art animalier.

Six artistes, six regards sur la beauté du monde animal.

Jo Bévin peintre, Loïc Cancé sculpteur sur bois, Sébastien Blomme photographe, Sébastien Decan sculpteur sur pierre, Cécilia Pelissier peintre aquarelliste et Chantal Chappert sculptrice terre cuite et bronze vous invite à leur événement qui met en lumière le monde sauvage, un rendez-vous culturel unique au cœur de la cité épiscopale, alliant sensibilité artistique et célébration de la biodiversité.