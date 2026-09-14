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Animal Hôtel Rochegude Albi

vendredi 16 octobre 2026 · Hôtel Rochegude · Albi

Animal Hôtel Rochegude Albi

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
13:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Hôtel Rochegude
Adresse
28 rue Rochegude
Ville
81000 Albi
Département
Tarn
Tarif
Gratuit

Exposition sur l’art animalier.
Six artistes, six regards sur la beauté du monde animal.
Jo Bévin peintre, Loïc Cancé sculpteur sur bois, Sébastien Blomme photographe, Sébastien Decan sculpteur sur pierre, Cécilia Pelissier peintre aquarelliste et Chantal Chappert sculptrice terre cuite et bronze vous invite à leur événement qui met en lumière le monde sauvage, un rendez-vous culturel unique au cœur de la cité épiscopale, alliant sensibilité artistique et célébration de la biodiversité.

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