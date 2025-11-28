ANIMAL ID TRACK’N’ART Nantes

ANIMAL ID TRACK’N’ART Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Une fresque animalière hallucinée qui se projette dans la lumière des phares d’un bus encastré dans un immeuble un soir brumeux. Voilà le décor planté pour ce tout nouveau power trio basé à Nantes. Décollage en douceur, ça plane, c’est tranquille, c’est psyché, puis sans crier gare, ça finit en grands coups de fuzz derrière la nuque. C’est ANIMAL ID et ça commence maintenant.

TRACK’N’ART Nantes 44000