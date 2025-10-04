Animal Travail Avenue Jean Larrieu, Gradignan Gradignan

Animal Travail Avenue Jean Larrieu, Gradignan Gradignan samedi 4 octobre 2025.

Animal Travail Samedi 4 octobre, 11h00 Avenue Jean Larrieu, Gradignan Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Qu’est-ce-que tu fais ?

À mi-chemin entre les arts de la rue et la danse, Jeanne Simone investit le centre-ville de Gradignan pour interroger un sujet universel : le travail. Parce que c’est dans leur ADN, les artistes prennent ici place sur la voie publique. Et puis, il y a un texte, un poème qui rogne le mot Travail jusqu’à l’os. Il y a du contact, du toucher, de l’attention au poids des mots, des corps et des émotions humaines. Cinq interprètes opèrent une mue et dessinent physiquement d’autres manières de se lier…

Avenue Jean Larrieu, Gradignan Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

cie Jeanne Simone danse spectacle de rue

Loran Chourrau