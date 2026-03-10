Animal Travail ou comment l’observer sans faire de bruit Mail Anne Catherine Rennes Dimanche 12 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

La chorégraphe Laure Terrier accompagne des personnages dans leur redéfinition de la relation sociale et ronge le mot « travail » jusqu’à l’os.

Depuis 2004, Jeanne Simone explore une dramaturgie des corps en relation aux lieux de nos quotidiens. Remplissant l’espace public d’intime et travaillant à annuler l’écart entre performance physique et corps quotidien, la compagnie cherche à révéler le potentiel poétique et les failles du moment présent.

Avec Animal travail, vous êtes invité à observer des individus (cinq danseurs et danseuses, une artiste sonore) se rencontrer et se bouleverser. À les écouter, on comprend combien le mot « travail » nous (pré)occupe toutes et tous, et nous (in)définit. En frottant le texte-poème d’Antoine Mouton au son de radios, comme autant de bruissements du monde, la chorégraphe Laure Terrier accompagne ces personnages dans leur redéfinition de la relation sociale et ronge le mot « travail » jusqu’à l’os.

On entre dans une observation fine de l’animal humain, de ses réactions et de ses émotions. Pièce chorégraphique comme tentative de soulèvement, Animal travail cherche à prendre soin et propose un autre « nous » possible en dessinant physiquement d’autres manières de se lier.

Mail Anne Catherine Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



