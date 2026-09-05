Informations pratiques

Auxy

ANIMAL ZEN – Salon bien-être animal

12, rue Principale Auxy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Salon bien-être animal – Animal Zen

Ce salon est organisé par l’Association L’Elan des Terres, un événement convivial et familial.

Pendant deux jours, venez à la rencontre d’exposants passionnés, échanger avec des professionnels du secteur animalier et découvrez des animations autour du bien- être et de la relation entre l’homme et l’animal.

Ce salon s’inscrit dans la volonté de l’Elan des Terres de fédérer les habitants du territoire autour d’événements accessibles à tous et tournés vers le vivant.

Cet événement est organisé en partenariat avec la mairie d’Auxy, La Vie Différemment et Courons Ensemble 45. Cette dernière, association engagée contre la maltraitance animale, organisera le dimanche 4 octobre une marche et course canines ouvertes à tous. .

12, rue Principale Auxy 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 41 30 59 bois.christine@yahoo.fr

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English :

Pet Wellness Fair – Animal Zen

L’événement ANIMAL ZEN – Salon bien-être animal Auxy a été mis à jour le 2026-09-05 par ADRT45