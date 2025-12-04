Animale géométrique Les 3T – Nouveau Théâtre Châtellerault

Animale géométrique Jeudi 4 décembre, 18h30 Les 3T – Nouveau Théâtre Vienne

Animale géométrique

Animale géométrique est le projet d’une pièce sur le lien qu’entretient le jonglage avec l’état second, en particulier au contact de musiques répétitives, avec pour postulat, réel ou fantasmé, que le jonglage comme la danse et la musique a eu pour antique fonction une forme de transe, un pouvoir de soin et une dimension rituelle et sacrée. Pour réactiver cette origine, deux humains s’adonnent à la répétition d’un motif jonglé élémentaire, en synchro, en même temps qu’une oscillation des corps, un va-et-vient lancinant et hypnotique. Reliés par une force invisible dans un espace immaculé, les deux jongleur.euses construisent une mécanique précise conjuguant jonglage et déplacement dans des motifs géométriques simples, se déployant progressivement en complexité physique et spatiale, du manège au vertige, à la lisière du dessaisissement de soi, libérant les corps et donnant à voir la joyeuse frénésie procurée par les forces rythmiques et le jeu avec l’autre.

Conception, chorégraphie Elsa Guérin / Performance physique et jonglage Tom Neyret et Elsa Guérin / Collaboration artistique Julien Vittecoq / Création sonore Julien Vadet / Collaboration technique – régie Matthieu Rivière / Dispositif et lumière Elsa Guérin et Matthieu Rivière / Photos Jacques Roussel (+ dossier JM Héliès)

Pour salles & lieux non dédiés (intérieur, extérieur nuit) / En tri-frontal

Durée prévue 45/50 minutes – jauge 100/120 (adaptation envisageable) / Tout public à partir de 8 ans (10 ans en scolaire sauf si ateliers préalables)

PRODUCTION

Studio Phantôm

COPRODUCTION

L’Avant-Scène scène conventionnée à Cognac, La Manufacture Centre de Développement Chorégraphique National Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-La Rochelle, Odysca à Biscarrosse, L’Espace Périphérique (Paris – La Villette), OARA (Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine)

RÉSIDENCES

L’Avant-Scène scène conventionnée à Cognac, L’Été de Vaour scène conventionnée, Les 3T scène conventionnée à Châtellerault, Odysca à Biscarrosse, L’Espace Périphérique (Paris – La Villette), La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-La Rochelle

SOUTIENS

Ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet), OARA, Région Nouvelle-Aquitaine

Recherche encore en cours de partenariats en coproduction et en préachats

Elsa Guérin est artiste associée à l’Avant-Scène scène conventionnée d’intérêt national – art et création pour les arts du mouvement à Cognac depuis 2023.

Les 3T – Nouveau Théâtre 21 Rue Chanoine de Villeneuve, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine

