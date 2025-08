Animasia 2025 parc des expositions bordeaux Bordeaux

ANIMASIA – VOYAGER AU CŒUR DE L’ASIE – DU 11 AU 12 OCTOBRE 2025 au Parc des Expositions de Bordeaux – 21e édition

Festival, initialement régional et devenu national, il accueille plus de 30 000 festivaliers et revient cette année avec pour fil rouge le cinéma et les films d’animation.

Animasia Bordeaux du 11 au 12 octobre

Créé en 2004, Animasia est un événement qui met en avant la culture asiatique sous toutes ses facettes ! Avec ses 20 éditions à son actif, le festival s’inscrit comme événement incontournable de la région ! Animasia, c’est plus de 500 âmes qui depuis plus de 20 ans font vivre les valeurs du festival !

Pour sa 21e édition, le festival déroule le fil rouge du cinéma asiatique et vous propose, comme chaque année, une programmation riche et variée.

Au programme :

Démonstrations d’arts martiaux – Le plus grand rassemblement d’arts martiaux de la région, avec plus de 15 disciplines différentes représentées.

Conférences & débats – Plus de 100 heures de programmation avec des spécialistes, auteurs, créateurs et passionnés du cinéma classique, asiatique ou d’animation.

Cosplay & animations – Des concours, défilés et performances cosplay, l’un des plus grands rassemblements de cosplayers de la région. Ses traditionnelles performances font trembler tout le festival.

Gaming & Indie Games Factory – Venez découvrir les dernières nouveautés, participez à des tournois et défiez vos amis et les autres festivaliers à des classiques du jeu vidéo dans un espace dédié.

Littérature, BD & mangas – Embarque dans les univers de la littérature asiatique, des bandes dessinées et mangas avec des rencontres, des dédicaces et des ateliers avec des auteurs passionnés.

️ Expositions & artistes – Découvrez les travaux de créateurs talentueux et explorez les influences des grands méchants à travers l’histoire de la pop culture.

Village exposants – Avec plus de 230 exposants, faites le plein de découvertes geek : produits dérivés, figurines, jeux de société, vêtements, accessoires et bien plus encore d’animation, démonstration, spectacle, concert, conférence, rencontre et de stands qui ont su bousculer le 7e Art mondial.

Billetterie sur le site internet du festival : [https://www.animasia.org/billetterie/](https://www.animasia.org/billetterie/)

parc des expositions bordeaux Cours Charles Bricaud 33000 Le Lac Bordeaux 33300 Gironde