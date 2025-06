Anim’athlon, course et nage Locminé 25 juin 2025 07:00

Morbihan

Anim'athlon, course et nage Piscine Aqua'lud, rue de la Bouillerie Locminé Morbihan

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Pour les enfants scolarisés entre la grande section et la 6e. Épreuves ludiques sans chronométrage, sur inscription, 1€.

Grandes sections/CP, de 9h30 à 11h30 Parcours bassin ludique + 1 longueur dans le grand bassin + 400m de course à pied

CE/CM/6e de 13h30 à 16h

CE1/CE2 50m de natation et 600m de course à pied

CM1/CM2/6e 75m de natation et 1000m de course à pied .

Piscine Aqua’lud, rue de la Bouillerie

Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 69 21 60

