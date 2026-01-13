Animation 123 jardin ! Greffage de printemps Chemillé Chemillé-en-Anjou

Animation 123 jardin ! Greffage de printemps

Chemillé 3 Rue du Mail Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Maîtrisez l’art de la greffe donnez une nouvelle vie à vos fruitiers !

Accompagnés par un expert, venez percer les secrets du greffage, cette technique millénaire indispensable pour multiplier vos variétés préférées (pommiers, agrumes, vigne, rosiers…).

Que vous soyez novice ou déjà initié, cet atelier pratique vous permettra de repartir avec un savoir-faire concret.

Côté matériel Apportez votre couteau ou greffoir, ainsi que les végétaux que vous aimeriez greffer !

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .

Chemillé 3 Rue du Mail Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

English :

Master the art of grafting: give new life to your fruit trees!

