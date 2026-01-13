Animation 123 jardin ! Greffage de printemps Chemillé Chemillé-en-Anjou
Animation 123 jardin ! Greffage de printemps Chemillé Chemillé-en-Anjou samedi 21 mars 2026.
Animation 123 jardin ! Greffage de printemps
Chemillé 3 Rue du Mail Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Maîtrisez l’art de la greffe donnez une nouvelle vie à vos fruitiers !
Accompagnés par un expert, venez percer les secrets du greffage, cette technique millénaire indispensable pour multiplier vos variétés préférées (pommiers, agrumes, vigne, rosiers…).
Que vous soyez novice ou déjà initié, cet atelier pratique vous permettra de repartir avec un savoir-faire concret.
Côté matériel Apportez votre couteau ou greffoir, ainsi que les végétaux que vous aimeriez greffer !
Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .
Chemillé 3 Rue du Mail Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Master the art of grafting: give new life to your fruit trees!
L’événement Animation 123 jardin ! Greffage de printemps Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges