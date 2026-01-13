Animation 123 jardin ! Préparer ses semis et échanger ses graines Domaine culturel Chemillé-en-Anjou

Animation 123 jardin ! Préparer ses semis et échanger ses graines

Domaine culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Animation123 jardin ! Préparer ses semis et échanger ses graines

Venez perfectionner vos gestes et découvrir les secrets d’un potager réussi. C’est l’occasion idéale pour discuter de vos expériences et échanger vos semences dans une ambiance chaleureuse. Le printemps se prépare dès maintenant !

Tarif(s): Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle de 5€ à l’association .

Domaine culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation123 garden! Preparing seedlings and exchanging seeds

L’événement Animation 123 jardin ! Préparer ses semis et échanger ses graines Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges