Animation 25 ème Salon Exposition de Minéraux, Bijoux et Fossiles Le Grand Pré Salle Grand Large Langueux

Animation 25 ème Salon Exposition de Minéraux, Bijoux et Fossiles

Le Grand Pré Salle Grand Large 26 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

L’Amicale Laïque de Langueux organise son 25ème Salon exposition de minéraux, bijoux et fossiles, trésors de la terre.

À cette occasion, des exposants professionnels et amateurs seront présents pour vous faire découvrir les merveilles de notre terre , qui recèle des trésors souvent méconnus, dont seule la nature a le secret.

Vous pourrez admirer des minéraux et des cristaux magnifiques, de toutes les formes et de toutes les couleurs,ainsi que des fossiles, véritables traces d’un passé lointain.

Des bijoux et divers objets en matière minérale, ainsi que de l’artisanat (tables) vous seront également proposés.

Venez enrichir votre collection, ou, pourquoi pas, en commencer une ?

Un tirage au sort journalier permettra aux visiteurs de gagner un lot.

Les enfants ne seront pas oubliés, un concours sur le thème de la minéralogie est prévu a leur intention. .

