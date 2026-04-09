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Animation 34ème Brocante de l’Houmeau L’Houmeau

Animation 34ème Brocante de l’Houmeau L’Houmeau samedi 20 juin 2026.

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 17137 L'Houmeau

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

L’Houmeau

Animation 34ème Brocante de l’Houmeau

Parc de la Mairie L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 06:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La brocante fête sa 34ème édition !
Chinez, flânez et profitez d’une restauration et buvette au cœur d’un parc ombragé.
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Parc de la Mairie L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 78 51  ecoleenmarche@gmail.com

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English :

The brocante celebrates its 34th edition!
Browse, stroll and enjoy refreshments in the heart of a shady park.

L’événement Animation 34ème Brocante de l’Houmeau L’Houmeau a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle

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