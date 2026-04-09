Animation 34ème Brocante de l’Houmeau L’Houmeau
Animation 34ème Brocante de l’Houmeau L’Houmeau samedi 20 juin 2026.
L’Houmeau
Animation 34ème Brocante de l’Houmeau
Parc de la Mairie L’Houmeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 06:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La brocante fête sa 34ème édition !
Chinez, flânez et profitez d’une restauration et buvette au cœur d’un parc ombragé.
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Parc de la Mairie L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 78 51 ecoleenmarche@gmail.com
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English :
The brocante celebrates its 34th edition!
Browse, stroll and enjoy refreshments in the heart of a shady park.
L’événement Animation 34ème Brocante de l’Houmeau L’Houmeau a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle