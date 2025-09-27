Animation 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine La Rochelle
Animation 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine La Rochelle samedi 27 septembre 2025.
Animation 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine
Divers lieux en Nouvelle-Aquitaine La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Les « 48 h Nature », ce sont deux jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience au contact de la nature.
.
Divers lieux en Nouvelle-Aquitaine La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Event 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine
The « 48 h Nature » are two days of free events designed to give everyone the chance to experience nature at first hand.
German : Veranstaltung 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine
Die « 48 h Nature », das sind zwei Tage mit kostenlosen Veranstaltungen, die allen Menschen die Möglichkeit bieten, Erfahrungen im Kontakt mit der Natur zu machen.
Italiano :
Le « 48 h Natura » sono due giorni di eventi gratuiti pensati per dare a tutti la possibilità di vivere la natura in prima persona.
Espanol : Evento 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine
Las « 48 h Naturaleza » son dos días de actos gratuitos pensados para que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir la naturaleza en primera persona.
L’événement Animation 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-22 par La Rochelle Tourisme