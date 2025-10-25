Animation 50éme anniversaire du Billard club rochelais Club de billard La Rochelle

Animation 50éme anniversaire du Billard club rochelais Club de billard La Rochelle samedi 25 octobre 2025.

Animation 50éme anniversaire du Billard club rochelais

Club de billard 55 rue Amiral Duperré Laleu La Rochelle Charente-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 19:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Le billard club rochelais fête ses 50 ans et vous ouvre ses portes pour une découverte du billard.

Club de billard 55 rue Amiral Duperré Laleu La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 56 43 49 contact@billardclubrochelais.fr

English : Event 50éme anniversaire du Billard club rochelais

Le billard club rochelais celebrates its 50th anniversary and opens its doors to you for a discovery of billiards.

German : Veranstaltung 50éme anniversaire du Billard club rochelais

Der Billardclub Rochelais feiert sein 50-jähriges Bestehen und öffnet seine Türen für Sie, um den Billardsport zu entdecken.

Italiano :

Il club di biliardo Rochelais festeggia il suo 50° anniversario e apre le sue porte per farvi scoprire il biliardo.

Espanol : Evento 50éme anniversaire du Billard club rochelais

El club de billar Rochelais celebra su 50 aniversario y le abre sus puertas para que descubra el billar.

