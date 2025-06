Animation à la chapelle St-Pierre de Nacelle Marcillac-Vallon 12 juillet 2025 07:00

Aveyron

Animation à la chapelle St-Pierre de Nacelle Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Présentation de l’histoire de La Chapelle Saint-Pierre de Nacelle animé par Mr et Mme Delmas puis célébration. Rendez-vous donné à 10h.

Rendez vous vers 10h00 pour une présentation de l’histoire de La Chapelle animé par Mr et Mme Delmas, puis vers 11h30 célébration de la messe par frère Foulcauld.

A la fin de la cérémonie il sera offert le verre de l’amitié accompagné de pâtisseries et pour ceux qui le désirent il est proposé d’amener son pique-nique pour partager un agréable moment ensemble.

Durant cette journée, exposition de peintures réalisées par Mr André Cabrol.

A noter que si mauvais temps l’animation sera annulée. .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

English :

Presentation of the history of La Chapelle Saint-Pierre de Nacelle by Mr and Mrs Delmas, followed by a celebration. Rendezvous at 10 a.m.

German :

Die Geschichte der Kapelle Saint-Pierre de Nacelle wird von Herrn und Frau Delmas vorgestellt und anschließend gefeiert. Treffpunkt: 10 Uhr.

Italiano :

Presentazione della storia della Chapelle Saint-Pierre de Nacelle da parte dei coniugi Delmas, seguita da una celebrazione. Ritrovo alle ore 10.00.

Espanol :

Presentación de la historia de la Chapelle Saint-Pierre de Nacelle por el Sr. y la Sra. Delmas, seguida de una celebración. Punto de encuentro a las 10 h.

L’événement Animation à la chapelle St-Pierre de Nacelle Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2025-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)