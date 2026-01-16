Animation à la chèvrerie du Bouc et d’fromages Ardenais

Animation à la chèvrerie du Bouc et d’fromages

84 route des étangs Ardenais Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-01

Visite à la chèvrerie! à la rencontre de la vie à la ferme!

Plongez au cœur du quotidien d’une chevrière passionnée et venez découvrir la vie à la ferme dans une ambiance chaleureuse, familiale et authentique ! Au fil de la visite, vous ferez connaissance avec les animaux, accompagné par l’agriculteur, vous découvrirez le quotidien à la ferme. Partagez un moment d’échange autour d’une dégustation et d’un rafraîchissement. Env 1h 5€/pers. Sur réservation au 06.61.42.64.58 5 .

84 route des étangs Ardenais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 42 64 58 celine.mitault@live.fr

English :

Visit the goat farm! Discover life on the farm!

