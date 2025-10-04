Animation à la découverte de Tomoko Ohmura L’Agora médiathèque-centre social Metz
Animation à la découverte de Tomoko Ohmura
L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Gratuit
A l’occasion de la sortie de son album Mon camion-restaurant préféré, (re)découvre l’univers coloré de Tomoko Ohmura.
Au programme de cet après-midi festif lectures, jeux et activité manuelle !
Dans le cadre de Biblis en Folie, les journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.Enfants
L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est
English :
To mark the release of her album Mon camion-restaurant préféré, (re)discover the colorful world of Tomoko Ohmura.
On the program for this festive afternoon: readings, games and manual activities!
As part of Biblis en Folie, the national days dedicated to libraries and media libraries.
German :
Anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums Mein Lieblingsrestaurantwagen entdeckst du (wieder) die farbenfrohe Welt von Tomoko Ohmura.
An diesem festlichen Nachmittag stehen Lesungen, Spiele und Basteln auf dem Programm!
Im Rahmen von Biblis en Folie, den nationalen Tagen, die den Bibliotheken und Mediatheken gewidmet sind.
Italiano :
In occasione dell’uscita del suo album Mon camion-restaurant préféré, (ri)scoprite il mondo colorato di Tomoko Ohmura.
In programma per questo pomeriggio di festa: letture, giochi e attività manuali!
Nell’ambito di Biblis en Folie, le giornate nazionali dedicate alle biblioteche e alle mediateche.
Espanol :
Con motivo del lanzamiento de su álbum Mon camion-restaurant préféré, (re)descubra el colorido mundo de Tomoko Ohmura.
En el programa de esta tarde festiva: lecturas, juegos y actividades manuales
En el marco de Biblis en Folie, las jornadas nacionales dedicadas a las bibliotecas y mediatecas.
