Animation A la découverte des amphibiens Cures

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Samedi 21 mars 2026 de 09h30 à 12h00

À la découverte des amphibiens

Dans le cadre de l’Atlas biodiversité communal de Cures, les habitants de la commune sont invités à découvrir les amphibiens.

Accompagné par un écologue de la LPO Sarthe, partez à la découverte des amphibiens sur la commune de Cures ! Cette matinée comprendra une partie théorique en salle, suivie d’une sortie sur le terrain autour d’une mare à proximité.

Prévoir vêtements adaptés et bottes.

Inscrivez-vous auprès de l’écologue en indiquant votre nom, adresse mail et numéro de téléphone pour vous joindre au besoin, votre commune de résidence, ainsi que le nombre de participants (en précisant le nombre d’adultes et d’enfants). .

Cures 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 96 65

