Animation A la découverte des dragons et autres habitants de la mare Intersection le Pin/le Carroil Les Garennes sur Loire

Animation A la découverte des dragons et autres habitants de la mare

Intersection le Pin/le Carroil 47.346216, -0.570803 Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Familiarisez-vous avec les animaux de la mare

Habitat de vie et de reproduction de nombreux animaux, la mare est, à la sortie de l’hiver, prise d’assaut par les amphibiens tout juste sortis de leur torpeur hivernale venus s’y reproduire. Tritons, Salamandre, Crapauds et Grenouilles ont chacun leur préférence pour la reproduction (petites mares ombragées des forêts, grandes mares ensoleillées des prairies…). L’animation débutera par des informations sur leur biologie, leur identification, leur protection puis nous observerons les espèces présentes. La sortie s’intéressera également aux autres petites bêtes de la mare.

Equipement conseillé bottes, vêtement de pluie.

Nombre maximum de personnes 15.

Réservation à abic@loirelayonaubance.fr .

Intersection le Pin/le Carroil 47.346216, -0.570803 Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 28 57 07 abic@loirelayonaubance.fr

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English :

Get to know the pond’s animals

L’événement Animation A la découverte des dragons et autres habitants de la mare Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages