Animation à la découverte des forêts Pierre Enon Arinthod

Pierre Enon Chemin de la Pierre Enon Arinthod Jura

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Animation à la découverte des forêts le samedi 30 août à 9h à la Pierre Enon, située dans le cirque de Vogna à Arinthod.

L’équipe Natura 2000 Petite Montagne du Jura de Terre d’Émeraude Communauté et l’Office National des Forêts vous proposent une randonnée commentée au cœur de la forêt de l’Espace Naturel Sensible Cirque et marais de Vogna . Vous pourrez mieux comprendre les actions de gestion essentielles à la préservation des milieux forestiers de notre territoire, ainsi que les enjeux de demain face au changement climatique. Partez également à la découverte de leurs richesses écologiques et paysagères.

Au programme

– 9h00 à 9h30 accueil et présentation du site

– 9h30 à 12h30 randonnées commentées sur le sentier allant de la Pierre Enon à l’ancienne carrière (environ 2 km aller + retour aucune difficulté), puis sur le sentier allant de la Pierre Enon au belvédère (environ 4 km aller + retour difficulté avec dénivelé + 160 m).

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés. Sur inscription. .

Pierre Enon Chemin de la Pierre Enon Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 85 15 natura2000@terredemeraude.fr

