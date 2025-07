Animation A la découverte des maisons à pan de bois de Guingamp Médiathèque Guingamp

Animation A la découverte des maisons à pan de bois de Guingamp Médiathèque Guingamp samedi 27 septembre 2025.

Animation A la découverte des maisons à pan de bois de Guingamp

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Animation portée par la Région Bretagne, service de l’Inventaire du patrimoine, dans le cadre de la programmation régionale Causons patrimoine qui prolonge les JEP. De bois, de pierre et de terre…Qui suis-je ? Les charpentiers m’ont construite pendant des siècles avec art, je me cache ou m’expose aux yeux des passants, patrimoine incontournable de Guingamp, saurez-vous percer mes mystères et mon histoire ? Enquêteurs et enquêtrices de tous les âges, rendez-vous autour de nos cartes, maquette et images pour découvrir cette architecture en s’amusant. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation A la découverte des maisons à pan de bois de Guingamp Guingamp a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol