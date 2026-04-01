Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc
Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc mercredi 15 avril 2026.
Lanvéoc
Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es
Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez à la découverte de l’âne, animal câlin et attachant en famille.
Nous vous apprenons à vous en occupez et nous partons en balade.
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril, de 10h à 12h
Les vendredis 10, 17 et 24 avril, le 1er mai, de 10h à 12h
Uniquement sur réservation au 06 32 24 86 19
1 âne par famille, 40e par famille, 5 familles maximum. .
Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es
L’événement Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Lanvéoc (Finistère)
- Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc 17 avril 2026
- Stage de Qi Gong Maison des associations salle du haut Lanvéoc 19 avril 2026
- Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc 22 avril 2026
- Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc 24 avril 2026
- Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc 29 avril 2026