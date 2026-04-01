Lanvéoc

Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es

Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez à la découverte de l’âne, animal câlin et attachant en famille.

Nous vous apprenons à vous en occupez et nous partons en balade.

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril, de 10h à 12h

Les vendredis 10, 17 et 24 avril, le 1er mai, de 10h à 12h

Uniquement sur réservation au 06 32 24 86 19

1 âne par famille, 40e par famille, 5 familles maximum. .

Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19

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English : Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es

L’événement Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime