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Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc

Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Lieu-dit Kerael

Ville : 29160 Lanvéoc

Département : Finistère

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lanvéoc

Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es

Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Venez à la découverte de l’âne, animal câlin et attachant en famille.
Nous vous apprenons à vous en occupez et nous partons en balade.

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril, de 10h à 12h

Les vendredis 10, 17 et 24 avril, le 1er mai, de 10h à 12h

Uniquement sur réservation au 06 32 24 86 19

1 âne par famille, 40e par famille, 5 familles maximum.   .

Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19 

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English : Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es

L’événement Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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